Сергей Шнуров отказался от петербургской прописки и официально стал москвичом

Ранее Андрей Малахов отказался от прописки в Москве и «переехал» за полярный круг. Он опубликовал снимок с паспортом в руках. На фотографии отчетливо видно, что отныне Малахов прописан в родном городе — Апатитах в Мурманской области.

По его словам, это должно стать трендом 2021 года. Андрей считает, что прописка в Москве, которую хотел иметь каждый в 90-е, теперь не такая важная вещь.

Апатиты находятся на Кольском полуострове и расположены между озером Имандра и горным массивом Хибины. В четвертом по величине населенном пункте за Северным полярным кругом в России живут около 50 тысяч человек.