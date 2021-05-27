Сергей Шнуров отказался от петербургской прописки и официально стал москвичом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram/@shnurovs
Музыкант решил прописаться по месту проживания. Кроме того, согласно информации, опубликованной на сайте ФНС и в базе ЕГРИП, он перенес учет своего ИП в столичную налоговую. Как пишет «Агентство бизнес-новостей», в феврале 2021 года Шнуров выступил в поддержку закона о запрете мата в социальных сетях. Он пояснил, что запреты «играют на дискредитацию серьезности власти».
Ранее Андрей Малахов отказался от прописки в Москве и «переехал» за полярный круг. Он опубликовал снимок с паспортом в руках. На фотографии отчетливо видно, что отныне Малахов прописан в родном городе — Апатитах в Мурманской области.
По его словам, это должно стать трендом 2021 года. Андрей считает, что прописка в Москве, которую хотел иметь каждый в 90-е, теперь не такая важная вещь.
Апатиты находятся на Кольском полуострове и расположены между озером Имандра и горным массивом Хибины. В четвертом по величине населенном пункте за Северным полярным кругом в России живут около 50 тысяч человек.
Фото: Instagram/@shnurovs
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!