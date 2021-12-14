Ослепила всех вокруг: Анита Цой появилась на публике с волосами из кристаллов

В повседневной жизни Анита носит короткую стрижку. Она смело показывает себя в личном блоге без локонов и без макияжа. Но для публичных мероприятий она всегда появляется будто только что сошла с обложки журнала.

Увидев Аниту в ослепляющем облике, поклонники осыпали ее комплиментами, отметив, что она всегда в тренде и просто очень красивая женщина.

Анита Цой одна из самых привлекательных артисток на российской сцене. В молодости у нее были проблемы с лишним весом, но она взяла себя в руки, когда муж поставил ей ультиматум: или лишние кило или я. Кстати, в одном из недавних интервью Цой рассказала, что 31 год назад вышла замуж не по любви. Не было больших чувств и у ее мужа. Но родители меж собой договорились - молодых никто не спрашивал. Но с годами между супругами возникли настоящие крепкие чувства.