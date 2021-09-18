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Анита Цой рассказала, что вышла замуж не по любви: певица состоит в браке более 30 лет

50-летняя певица Анита Цой замужем за политиком Сергеем Цоем уже 31 год. В интервью телеканалу НТВ артистка корейского происхождения призналась, что в возрасте 19 лет связала себя узами брака не имея никаких чувств к своему супругу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анита и Сергей Цой с сыном Сергеем

Фото: @anitatsoy/Instagram

Все дело в восточной традиции, по которой родители невесты и жениха определяют их дальнейшую судьбу. Мнение молодых в этом случае не имело никакого значения.

Анита Цой - Полет

«Замуж я выходила без любви и не по любви, и мой муж тоже. У нас была чисто корейская история, когда взяли ее и его, родители крепко пожали друг другу руки, и происходит некий тандем. И я была на 200% уверена, что семьи не состоится, особенно с моим веселым характером, что мы разойдемся рано или поздно», — рассказала певица.

Несмотря на такое начало отношений, по прошествии времени Анита и Сергей полюбили друг друга по-настоящему. Их любовь была основана на уважении и стремлении помогать друг другу. Через два года после свадьбы у супругов родился сын Сергей.

Фото и видео: Instagram