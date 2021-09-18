Анита Цой рассказала, что вышла замуж не по любви: певица состоит в браке более 30 лет
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anitatsoy/Instagram
Все дело в восточной традиции, по которой родители невесты и жениха определяют их дальнейшую судьбу. Мнение молодых в этом случае не имело никакого значения.
«Замуж я выходила без любви и не по любви, и мой муж тоже. У нас была чисто корейская история, когда взяли ее и его, родители крепко пожали друг другу руки, и происходит некий тандем. И я была на 200% уверена, что семьи не состоится, особенно с моим веселым характером, что мы разойдемся рано или поздно», — рассказала певица.
Несмотря на такое начало отношений, по прошествии времени Анита и Сергей полюбили друг друга по-настоящему. Их любовь была основана на уважении и стремлении помогать друг другу. Через два года после свадьбы у супругов родился сын Сергей.
Фото и видео: Instagram