«Оркестр и слезы»: Вдовин эффектно встретил Николаеву с новорожденным сыном из роддома

Малыш Александр появился на свет 22 декабря, и вот уже спустя несколько дней он впервые сможет попасть домой. В честь этого Володин заказал целый оркестр, привез подарки и пригласил родственников, которые плакали и смеялись вместе с новоиспеченными родителями. «Муж устроил феерию — оркестр, живое сердце, подарки, слезы и улыбки родных», — поделилась эмоциями Николаева.

Однако, к сожалению, по дороге домой Елене пришлось разлучиться с сыном — малыш по настоянию мамы находится в другой машине в специальном детском автокресле. «Едем прямо сейчас кортежем по пробкам, и сын в другой машине. Теперь сложно представить, что он не рядом. Сладкий же такой», — написала телеведущая в своем посте в Instagram.

Тем более что для Николаевой Александр стал первым ребенком. До встречи с Игорем Володиным ведущая телепередачи «Утро России» так ни разу и не решилась связать себя узами брака со своими возлюбленными.

Факт беременности супруги продолжительное время скрывали от общественности, однако, с тех пор как в сентябре они публично об этом сообщили, Instagram Елены сначала был наполнен снимками с округлившимся животиком, а после родов там сразу же появились кадры с малышом из роддома.