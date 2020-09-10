Кристина Орбакайте блеснула в нежном пасторальном платье и собрала комплименты

Орбакайте позирует на спасательной вышке, окруженная небесным пейзажем. Звезда блеснула в нежном пасторальном платье из летящей ткани, развевающейся на ветру. Объемные рукава, V- образный вырез и витиеватый растительный паттерн — все самые актуальные акценты сезона нашли свое место в образе артистки. Дополнили пляжный look крупные очки круглой формы, зарифмованные с мерцающими на солнце цепями, и яркие браслеты.