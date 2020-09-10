Кристина Орбакайте блеснула в нежном пасторальном платье и собрала комплименты
Фото: Instagram @orbakaite_k
Орбакайте позирует на спасательной вышке, окруженная небесным пейзажем. Звезда блеснула в нежном пасторальном платье из летящей ткани, развевающейся на ветру. Объемные рукава, V- образный вырез и витиеватый растительный паттерн — все самые актуальные акценты сезона нашли свое место в образе артистки. Дополнили пляжный look крупные очки круглой формы, зарифмованные с мерцающими на солнце цепями, и яркие браслеты.
Фолловеры были щедры на комплименты, восхищаясь ярким образом любимой певицы. «Какая красивая!», «Свежа как ветерок!», «Красавица и умница, всегда приятно смотреть», «Похоже на рекламу коллекции одежды. Очень красиво!», «Прекрасная Кристина», «Шикарна, как всегда» — пишут в комментариях.
1 сентября Кристина Орбакайте проводила свою красавицу-дочку Клавдию в 3-й класс. Семейные фото восхитили фанатов неимоверным сходством — подробнее на Passion.ru.
Фото: Instagram @orbakaite_k
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