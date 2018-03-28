Орбакайте показала редкое фото с Пресняковым: «У нас было прекрасное детство»

«Ооо какая красивая пара», «Юные звезды», «Клевые такие! Молодые, влюбленные...», «Похожи на ангелов», «Как брат и сестра...», «Смешные здесь такие. Хорошо оставаться родными людьми», «С днем рождения! У вас замечательный сын», «Такие молодые, красивые, невинные. Это время моей молодости. Помню вас только таких», «Вы были настоящие!!! Оч любила вашу пару», — комментируют поклонники.

Фото: instagram