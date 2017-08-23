Кристина Орбакайте прокомментировала скандальное поведение взрослого сына
Два месяца назад сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, 26-летний Никита, обрел новый статус, женившись на модели Алене Красновой. Великолепную свадьбу, на которую были потрачены десятки миллионов рублей, согласно официальной информации, молодые устроили на средства одного из ведущих глянцевых изданий. Однако главный фигурант остался недоволен тем, как было представлено главное событие в его жизни. «Наживается исключительно на взорванных пуканах! От него прямо несет! Не было с нашей стороны потрачено таких сумм, а журналу просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну и сделать из этого бабки», — цитировала пресса сказанные в сердцах юноши.
Позже юноша оскорбил фанатов Николая Баскова, когда в ответ на критику его вокальных данных написал: «Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, какой смысл писать что-то вообще? Я же не иду к Баскову в инстаграм и не поливаю его грязью за то, что он не снимет и гроулит. Я такой и такая моя музыка, на западе такая музыка стадионы собирает. Думаете, все, кто слушают такое, дауны? Да нет, все они как раз намного больше понимают всего, чем среднестатистический человек. Вы же, если слушаете тупую попсу, то ничего сложнее ее мозг уже, увы, не усвоит».
Как мы пишемся в домашних условиях! 🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤓😂😂😂😝 Спасибо ман @nikita_sudar за сессию! P.S. Расщепление голоса — приём пения, при котором к чистому звуку примешивается известная доля другого звука, нередко представляющего собой немузыкальный звук, то есть шум. @multiverseband #rock #metal #alternative #music #recording #scream #drive
Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)
По многим просьбам сделал обучалку по РАСЩЕПЛЕНИЮ ВОКАЛА. Полная версия на моей стене #ВКОНТАКТЕ ! Я не учитель, но своим опытом с удовольствием поделюсь, надеюсь кому-нибудь окажется полезным. P.S. ПЛЮСУЕМ КТО УЖЕ ВЛАДЕЕТ ПРИЕМОМ!🤘🏻😝 #ращепление #рок #вокал #урок #драйв #rock
Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)
Скандальные выходки Преснякова-младшего вызвали резонанс: они обсуждались в СМИ и Интернете. Прокомментировала поведение сына и его мама, популярная певица Кристина Орбакайте, ответив на вопрос журналиста.
«В свое время и мы учились на победах, удачах, промахах. Он у меня советов не спрашивает. И сам прекрасно находит выходы. Меня радует другое. Сейчас он играет в Театре Луны. И все билеты на спектакли с его участием проданы. Вот это настоящий успех и удача, что он попал в такой проект, самоутвердился как певец и актер. Я была на этом спектакле и осталась в восторге. Для меня это – главное событие, а не скандалы, которые раздувают вокруг его имени», — цитирует ее слова издание «Собеседник».
Мальчик родился в семье певицы, когда ей было всего 20 лет, она дала ребенку все, что могла на тот момент. Теперь все в его руках, считает певица: «Он молодой, сам всему научится».
Фото: instagram.com, globallookpress.com