Кристина Орбакайте встала на защиту 26-летнего Никиты Преснякова

Два месяца назад сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, 26-летний Никита, обрел новый статус, женившись на модели Алене Красновой. Великолепную свадьбу, на которую были потрачены десятки миллионов рублей, согласно официальной информации, молодые устроили на средства одного из ведущих глянцевых изданий. Однако главный фигурант остался недоволен тем, как было представлено главное событие в его жизни. «Наживается исключительно на взорванных пуканах! От него прямо несет! Не было с нашей стороны потрачено таких сумм, а журналу просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну и сделать из этого бабки», — цитировала пресса сказанные в сердцах юноши.

Позже юноша оскорбил фанатов Николая Баскова, когда в ответ на критику его вокальных данных написал: «Ребят, если вы фаны Басковых-табасковых, не слушаете такую музыку и не разбираетесь в ней, какой смысл писать что-то вообще? Я же не иду к Баскову в инстаграм и не поливаю его грязью за то, что он не снимет и гроулит. Я такой и такая моя музыка, на западе такая музыка стадионы собирает. Думаете, все, кто слушают такое, дауны? Да нет, все они как раз намного больше понимают всего, чем среднестатистический человек. Вы же, если слушаете тупую попсу, то ничего сложнее ее мозг уже, увы, не усвоит».