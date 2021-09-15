Опубликован список 100 влиятельных людей мира: Кейт Уинслет названа актрисой года

Среди новаторов в списке лидеров оказалась певица Билли Айлиш.

Редакция отметила также многих ученых, среди которых оказался Илон Маск, и политиков — туда попали Джо Байден, Камала Харрис и другие.

Иконами, по мнению Time, стали опальные герцоги Сассекские, которые решились на побег из Букингемского дворца, а позже выдвинули неоднозначные обвинения в адрес королевской семьи. Они же оказались на обложке журнала.