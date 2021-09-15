Опубликован список 100 влиятельных людей мира: Кейт Уинслет названа актрисой года
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Javier Rojas/Pi
Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей, которые привлекли внимание редакции в этом году. Интересно, что главной артисткой года стала актриса Кейт Уинслет.
Издание выбрало инфлюенсеров в различных категориях — «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры», «Иконы», «Титаны».
В списке оказалось много представителей шоу-бизнеса — Кейт Уинслет и Скарлетт Йоханссон, кинорежиссер Хлоя Чжао, а также актер и комик Джейсон Судейкис. Кроме того, в рейтинг попала и Бритни Спирс, о которой очень много говорили в этом году — в связи с ее сложной опекой, из-под которой она хотела выбраться и активно привлекала внимание к этой проблеме.
Среди новаторов в списке лидеров оказалась певица Билли Айлиш.
Редакция отметила также многих ученых, среди которых оказался Илон Маск, и политиков — туда попали Джо Байден, Камала Харрис и другие.
Иконами, по мнению Time, стали опальные герцоги Сассекские, которые решились на побег из Букингемского дворца, а позже выдвинули неоднозначные обвинения в адрес королевской семьи. Они же оказались на обложке журнала.
Стоит напомнить, что сегодня принц Гарри празднует свой день рождения, ему исполнилось 37 лет. Несмотря на разногласия, члены королевской семьи не забыли поздравить принца с днем рождения.