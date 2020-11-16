Оправившаяся после тяжелой болезни Максим выложила милое видео со своим питомцем

Марина Максимова, или певица Максим, которая сумела справиться с тяжелой болезнью, теперь ведет активную социальную жизнь и делится со своими подписчиками в Instagram позитивными видео и фотографиями.

Сегодня девушка опубликовала очень милое и трогательное видео, на котором играет со своим питомцем — щенком далматинцем по имени Рома.