Оправившаяся после тяжелой болезни Максим выложила милое видео со своим питомцем
Фото: www.instagram.com/maksimartist/
Марина Максимова, или певица Максим, которая сумела справиться с тяжелой болезнью, теперь ведет активную социальную жизнь и делится со своими подписчиками в Instagram позитивными видео и фотографиями.
Сегодня девушка опубликовала очень милое и трогательное видео, на котором играет со своим питомцем — щенком далматинцем по имени Рома.
Поклонники певицы оценили ее храбрость и внутреннюю силу — ей желают удачи и всяческих успехов, а также восхищаются уютным видео с питомцем:
«Такая ты красивая... всю жизнь восхищаюсь ямочками и улыбкой», «Маринка такая малюхавочная на фоне Ромки», «Красивая Максим», «Какой большой уже:) Быстро вырос)», «Круто. Собака — это друг человека) Вам крепкого здоровья. И ждем новых публикаций от нашей любимой и неповторимой МакSим», «Рома красавчик!», «Так мило. Это любовь», «Такие прекрасные, такие красивые», «Какой он классный», «Спасибо вам за откровенность, вы умница», «Он скоро Маришку перегонит. Красавец!», «Какая же ты классная, любовь моя», «Так быстро в форму вернулась, красотка», «Как же я рада видеть вас счастливой!», «Желаю вам яркого взлета после падения!!».
Фото и видео: Instagram Марины Максимовой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!