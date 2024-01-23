Шеннен Доэрти назвала причину своего увольнения из «Беверли-Хиллз 90210»

Американская актриса Шеннен Доэрти вспомнила, как принимала участие в съемках сериала «Беверли-Хиллз 90210». Она объяснила, что работа в проекте совпала с тяжелым периодом в ее жизни, передает Page Six.

Как призналась звезда, ее последний год в сериале был наполнен как радостными, так и трудными моментами. Она уточнила, что съемки в проекте были особенно сложными во время ее проблемных отношений с Эшли Хэмилтоном. Ее персонажа исключили из «Беверли-Хиллз 90210» в конце четвертого сезона, в то время как актриса столкнулась с личными трудностями.

Доэрти рассказала, что ее брак был полон трудностей, это мешало ей соблюдать график съемок, и она понимает, что это вызывало множество проблем. В то время она была замужем за Хэмилтоном, который боролся с зависимостью. Артистка отметила, что периодически боялась выходить из дома, переживая, что ее супруг может вновь отправиться за запрещенными веществами.

Напомним, Шеннен Доэрти трижды выходила замуж. С 1993 по 1994 год она состояла в браке с Эшли Хэмилтоном, а с 2002 по 2003-й с профессиональным игроком в покер Риком Саломоном. Весной минувшего года актриса рассталась с фотографом Куртом Исваринко после более чем 10 лет совместной жизни.

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