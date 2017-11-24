Опасное декольте и взгляд волчицы: Шэрон Стоун поделилась горячим ретроснимком
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59-летняя Шэрон Стоун показала, какой она была 12 лет назад.
Иностранные СМИ замечали не раз: легендарная Шэрон Стоун почти не меняется с возрастом. Сама актриса частенько публикует в своем блоге фотографии прошлых лет. Сегодня она предложила вниманию подписчиков снимок, который был сделан в 2005 году.
«Это съемка для книги DEGREES», — пояснила она.
Автор снимка — английский фотограф Энди Готтс, признанный мастер черно-белой фотографии. На его счету десятки, если не сотни портретов голливудских звезд.
Фото: instagram, globallookpress