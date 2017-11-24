59-летняя Шэрон Стоун показала, какой она была 12 лет назад.

Иностранные СМИ замечали не раз: легендарная Шэрон Стоун почти не меняется с возрастом. Сама актриса частенько публикует в своем блоге фотографии прошлых лет. Сегодня она предложила вниманию подписчиков снимок, который был сделан в 2005 году. «Это съемка для книги DEGREES», — пояснила она.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Ноя 24 2017 в 8:46 PST