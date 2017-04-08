Легендарная Шэрон Стоун стала еще стройнее, чем прежде

В свои 59 лет легендарная актриса Шэрон Стоун восхищает поклонников необычайной стройностью. Сегодня звезда показала новое фото в бикини, на котором она выглядит даже слишком худой. «Летнее настроение», — написала она в комментариях.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Июл 5 2017 в 1:57 PDT

Комментарии под снимком — сплошь позитивные. Подписчики восхищаются фигурой актрисы, отмечая друзей и сообщая им: «Посмотри-ка, вот на кого нужно равняться» или «Да она даже еще более худая, чем ты».

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Апр 8 2017 в 10:23 PDT

А как считаете вы, стоит ли Шэрон набрать пару килограммов?

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) Июн 29 2017 в 2:19 PDT