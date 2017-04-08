В меру стройная или чересчур? 59-летняя Шэрон Стоун опубликовала новое фото в бикини
Легендарная Шэрон Стоун стала еще стройнее, чем прежде
В свои 59 лет легендарная актриса Шэрон Стоун восхищает поклонников необычайной стройностью. Сегодня звезда показала новое фото в бикини, на котором она выглядит даже слишком худой. «Летнее настроение», — написала она в комментариях.
Комментарии под снимком — сплошь позитивные. Подписчики восхищаются фигурой актрисы, отмечая друзей и сообщая им: «Посмотри-ка, вот на кого нужно равняться» или «Да она даже еще более худая, чем ты».
А как считаете вы, стоит ли Шэрон набрать пару килограммов?
Фото: instagram.com, globallookpress.com