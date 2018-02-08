СМИ обсуждают проблемы в семье Кержаковых, но Милана отрицает все.

О проблемах в супружеской жизни Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой светские сплетники судачат давно. Поговаривают, что пара не живет вместе, а медленное движение к разводу они начали еще когда красавица-блондинка носила под сердцем их общего ребенка. Поклонники заметили, что с декабря в блогах звезд не появилось ни одной совместной фотографии.

«Сейчас Милана и Саша уже не живут вместе, у них нет общего дома. В последнем нашем разговоре, буквально на днях, Милана призналась, что они составляют брачный договор и общаются только через адвокатов», — цитирует «КП» слова одной из приятельниц Кержаковых, которая предпочла не называть своего имени.

Девушка рассказала, что ее друзья уже год живут отдельно: сначала Александр перестал приходить домой, а затем Милана с сыном съехала к маме. Российские СМИ обсуждают измены футболиста, и даже предъявляют доказательства его встреч с посторонними девушками. Милана, при этом, не хочет подавать на развод: «Она так и говорит: я Сашу люблю и готова терпеть».

«У меня с Александром все замечательно. Это все мог выдумать только не вполне здоровый человек», — цитирует «КП» комментарий Кержаковой.

Напомним, что Александр и Милана поженились 27 июня 2015 года.

Фото: instagram