Футболист Александр Кержаков был замечен с симпатичной брюнеткой.

Несколько часов назад на сайте канала Super появилось видео, снятое папарацци. На нем запечатлен футболист Александр Кержаков, сидящий в ресторане с неизвестной брюнеткой. Мужчина разговаривает с сидящим напротив собеседником (коллегой с телеканала «Матч-ТВ» Ахриком Цвейбой, согласно информации канала), и в какой-то момент сидящая рядом красотка кладет ему голову на плечо и улыбается.

«Интересные истории Кержаков продолжил рассказывать по пути в отель Swisshotel, в котором футболист жил во время командировки в столицу», — комментируют очевидцы.

Неужели в то время как Милана Кержакова занимается делами и маленьким сыном, ее супруг развлекается с другими девушками? Или с ним рядом была близкая подруга или сестра?