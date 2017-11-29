В Сети обсуждают Тимура Батрутдинова в качестве нового жениха Ольги Бузовой.

Сегодня в Сети обсуждают новую пару — звезду «Дома-2» Ольгу Бузову и бывшего участника шоу «Холостяк» Тимура Батрутдинова. Эти двое активно подогревают интерес публики, более того — певица уже ответила согласием на предложение руки и сердца шоумена!

Все началось с того, что Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором позирует Тимуром Батрутдиновым. «#язнаючтотывсегданаменясмотришь. А теперь еще и чувствую», — написала она под снимком. В ответ на это резидент Comedy Club разместил аналогичный пост и написал: «Два главных холостяка ТНТ ищут свои половины. Уважаемые половины, если не найдетесь в ближайшее время, то мы с Олей поженимся! Это угроза! Время пошло!»

«А почему нет?! 👰💍», — ответила в своем блоге Оля, разместив репост видео, на котором танцует с Тимуром.

«А мне нравится пара, прям как то без обсурда! Идеально просто», «Да это Будет Мега Пара.. мы за вас, может это судьба», — довольны подписчики бывшего «Холостяка» его выбором.

«Шикарная пара», «Как брат с сестрой», «Оля, это твое! Достойный мужчина с какой стороны не рассматривай! Давай ка прекращай "привыкать снова остаться одна"», «Вот думала, какой бы мужчина Оле подошёл- и теперь вижу, точно!! Добрый ,порядочный, с чувством юмора, кстати, он тож работе много времени отдает, так что они смогли бы понять и принять друг друга», — обсуждают ее выбор фанаты.

Осталось только немного подождать: судя по тому, как «активно» эти двое ищут свои «половинки», свадьба не за горами!

Фото: instagram