Певица рассказала о своем избраннике.

Осенью прошлого года стало известно, что идеальный брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова распался, а в декабре пара официально оформила развод. После этого певица многократно говорила о том, что еще долгое время не сможет доверять мужчинам. Тем не менее в одном из последних интервью звезда «Дома-2» рассказала, каким должен быть ее избранник.

«Сильный, добрый, мудрый, заботливый, верный — таким я вижу мужчину около себя. А остальным просто пою: «Ты не попал в хит-парад моих мыслей, не присылай больше мне свои письма», — цитирует Ольгу газета «Аргументы и факты». Внешность возлюбленного не имеет для телеведущей большого значения: «Но выбирать спутника исключительно по внешним параметрам для меня лично неприемлемо. Да и в принципе никому не желаю выбирать любимого или любимую, основываясь на том, как он или она выглядит. Для меня важна лишь внутренняя красота человека: черты характера, мысли в голове моего мужчины. Мы должны прежде всего смотреть в одном направлении. А уж какого цвета будут его глаза или волосы, это уже не так важно. Главное — что скрывается за этими глазами и волосами».

Более того, певица сказала, что такой мужчина в ее жизни есть, но тут же рассмеялась и перевела ответ в шутку: «А может, и нет. Вы знаете, я усвоила урок. Больше личное напоказ выставлять не буду. Счастье действительно любит тишину».

Напомним, не так давно в Сети появились слухи о романе Ольги Бузовой и 22-летнего участника «Дома-2» Романа Гриценко. Телеведущая никак не прокомментировала появившуюся информацию, а молодой человек рассказал в интервью, что мечтает завоевать сердце знаменитости: «Я авантюрист и мечтатель, поэтому считаю, что шанс добиться Бузову у меня есть. Конечно, пусть во всей стране в этот шанс верю только я, но если бы я так не считал, то смысл мне тогда вообще начинать всю эту историю? Это было бы как минимум глупо».

Фото: instagram