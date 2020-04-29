«Она рвется в бой»: 70-летняя Надежда Бабкина готовится к выписке

«Друзья, многие пишут и спрашивают о здоровье Надежды! Спешу сообщить вам, что мы каждый день на связи. У нее уже, как всегда, планов миллион и она рвется в бой. С трудом удается обуздать энергию))) Врачи планируют отпустить ее домой через 7-10 дней уже полностью здоровой!!!! Спасибо еще раз огромное всем, кто верил и был рядом», — сообщил друг певицы Евгений Гор.