Не говорит и питается через зонд: врачи опровергли оптимистичные сообщения о здоровье Надежды Бабкиной

За состоянием здоровья 70-летней Надежды Бабкиной следит вся страна. К сожалению, информация о том, что певица пришла в себя и потребовала жареной картошки, оказалась «уткой».

«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких — в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — цитирует «СтарХит» слова инсайдера.

Однако положительная динамика все же есть: у Надежды Георгиевны нормализовалась температура и держится на отметке 36,5. Объем поражения легких составляет около 60%, ситуация сложная, однако ухудшений тоже нет.