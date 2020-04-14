Не говорит и питается через зонд: врачи опровергли оптимистичные сообщения о здоровье Надежды Бабкиной
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Надежды Бабкиной
За состоянием здоровья 70-летней Надежды Бабкиной следит вся страна. К сожалению, информация о том, что певица пришла в себя и потребовала жареной картошки, оказалась «уткой».
«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2-го апреля она на искусственной вентиляции легких — в шею вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — цитирует «СтарХит» слова инсайдера.
Однако положительная динамика все же есть: у Надежды Георгиевны нормализовалась температура и держится на отметке 36,5. Объем поражения легких составляет около 60%, ситуация сложная, однако ухудшений тоже нет.
Незадолго до того, как попасть в больницу, певица объявила о режиме самоизоляции. По некоторым данным, почувствовав недомогание, первое время женщина пыталась лечиться самостоятельно. Согласно информации, которая стала доступна журналистам, у звезды «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, вызванная коронавирусом».
Редакция Passion.ru желает здоровья артистке!
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!