Эмманюэль Макрон признался в чувствах к жене

Брижит и Эмманюэль Макрон — самая обсуждаемая пара Франции. Разница в возрасте президента и первой леди страны составляет 25 лет. Во вторник в интервью телекомпании CNN лидер страны высказался о своих отношениях.

«Я со своей женой живу уже десятилетия. И она является частью меня самого. <...> Для меня лично это важно. Важно, чтобы дома был кто-то, кто говорит тебе правду. Потому что доступ к правде — это серьезный вызов», — подчеркнул Макрон важность этих отношений.