«Она — моя опора»: Эмманюэль Макрон встал на защиту Брижит Макрон
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Эмманюэль Макрон признался в чувствах к жене
Брижит и Эмманюэль Макрон — самая обсуждаемая пара Франции. Разница в возрасте президента и первой леди страны составляет 25 лет. Во вторник в интервью телекомпании CNN лидер страны высказался о своих отношениях.
«Я со своей женой живу уже десятилетия. И она является частью меня самого. <...> Для меня лично это важно. Важно, чтобы дома был кто-то, кто говорит тебе правду. Потому что доступ к правде — это серьезный вызов», — подчеркнул Макрон важность этих отношений.
Эмманюэль Макрон ценит свою возлюбленную за то, что она любит его, каким он есть, передает информационное агентство «ТАСС». Все остальное для лидера страны — не так важно.
Фото: globallookpress.com