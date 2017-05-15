Разница в возрасте между 39-летним президентом Франции Эммануэлем Макроном и 64-летней Брижит Макрон продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в СМИ и социальных сетях. Недоброжелатели намекали даже на нетрадиционную ориентацию политика, что он весьма резко прокомментировал. Теперь за маму заступилась младшая дочь первой леди Франции, 32-летняя юрист Тиффани Озьер.

«Я считаю, что мы не должны оставаться безучастными к этому, и я не хочу придавать никакой важности тем людям, кто генерирует такие идеи, потому что во Франции в 21 веке такие атаки — нонсенс. Такие нападки невозможны в адрес мужчины-политика или спутника женщины-политика. Я думаю, что в них много зависти, все это просто неприемлемо», — прокомментировала она в эфире телеканала BFMTV.

Она отметила, что ей случалось встречать массу людей, которые поддерживают Брижит, ее вклад, ее работу. «Если людям нечего делать, пусть говорят. Это лишь сделает нас более сплоченными», — отрезала она.

История любви будущих президента и первой леди Франции началась в Амьене. Тогда Эммануэлю было 15, он учился в иезуитском лицее, а 39-летняя Брижит преподавала французский и латынь в этом заведении. Эти двое прошли через непонимание, страх, но их любовь выдержала все испытания.

Фото: globallookpress.com