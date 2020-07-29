«Она до сих не может забыть»: принц Уильям рассказал о самом неудчаном подарке супруге Кейт Миддлтон

«Однажды я купил своей жене бинокль. Это было еще в самом начале наших отношений. Я упаковал его, выглядело очень мило. Я пытался себя в этом убедить... Я думал, что это действительно потрясающе, ведь можно видеть так далеко! Она посмотрела на меня и сказала: "Это бинокль? Что происходит?". В общем, все вышло не очень хорошо. Честно говоря, понятия не имею, зачем я ей его купил. Она до сих пор мне это припоминает», — рассказал принц Уильям в подкасте That Peter Crouch Podcast.