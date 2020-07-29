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«Она до сих не может забыть»: принц Уильям рассказал о самом неудчаном подарке супруге Кейт Миддлтон

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

38-летний принц Уильям откровенно признался в том, что сделал своей нынешней супруге Кейт Миддлтон в начале романтических отношений довольно неудачный презент, который привел ее в замешательство.

«Однажды я купил своей жене бинокль. Это было еще в самом начале наших отношений. Я упаковал его, выглядело очень мило. Я пытался себя в этом убедить... Я думал, что это действительно потрясающе, ведь можно видеть так далеко! Она посмотрела на меня и сказала: "Это бинокль? Что происходит?". В общем, все вышло не очень хорошо. Честно говоря, понятия не имею, зачем я ей его купил. Она до сих пор мне это припоминает», — рассказал принц Уильям в подкасте That Peter Crouch Podcast.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в апреле 2011 года. Их свадьба прошла в Вестминстерском аббатстве, первый поцелуй семейной пары состоялся на балконе Букингемского дворца. Спустя два года у герцога и герцогини Кембриджских родился первенец, принц Джордж. В 2015 году на свет появилась долгожданная дочь Шарлотта, а в 2018 — еще один сын Луи. Недавно они отметили «фаянсовую свадьбу» и поделились красивой фотографией с торжества. «Девять лет сегодня — благодарим вас за все ваши трогательные сообщения в день юбилея свадьбы Герцога и герцогини Кембриджских», — гласила подпись под снимком.

Фото: globallookpress

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