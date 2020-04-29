Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили «фаянсовую свадьбу» и поделились красивой фотографией с торжества

«Девять лет сегодня — благодарим вас за все ваши трогательные сообщения в день юбилея свадьбы Герцога и герцогини Кембриджских», — гласит подпись.

Их свадьба прошла в Вестминстерском аббатстве, первый поцелуй семейной пары состоялся на балконе Букингемского дворца. Сейчас 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям — многодетные родители. На прошлой неделе их младшему сыну Луи исполнилось два года, их дочери принцессе Шарлотте 2 мая исполнится 5 лет. Старшему сыну пары Джорджу 6 лет.