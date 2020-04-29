Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили «фаянсовую свадьбу» и поделились красивой фотографией с торжества
Фото: d75/globallookpress
В эту среду, 29 апреля, одна из самых красивых и знаменитых пар мира — принц Уильям и Кейт Миддлтон — празднует юбилей свадьбы. В честь этого события они поделились красивой фотографией с прогремевшего в своем время на весь мир торжества.
«Девять лет сегодня — благодарим вас за все ваши трогательные сообщения в день юбилея свадьбы Герцога и герцогини Кембриджских», — гласит подпись.
Их свадьба прошла в Вестминстерском аббатстве, первый поцелуй семейной пары состоялся на балконе Букингемского дворца. Сейчас 38-летняя Кейт Миддлтон и 37-летний принц Уильям — многодетные родители. На прошлой неделе их младшему сыну Луи исполнилось два года, их дочери принцессе Шарлотте 2 мая исполнится 5 лет. Старшему сыну пары Джорджу 6 лет.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress, Bbc
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