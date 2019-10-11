«Он родился от любви»: Оксана Фандера поздравила мужа с днем рождения и поделилась его редким фото с детьми

10 октября Филиппу исполнился 51 год, и Оксана на своей странице в Instagram нежно поздравила супруга, показав его редкое фото с детьми.

«Мой взгляд там, где они касаются друг друга, его кожа существует только там, где они касаются его. Все рождается из малого. Он родился одной осенью, от любви, которая родилась от одного нечаянного прикосновения. И прикосновение стало языком тел в этой стае, не нуждающейся в словах......», - замысловато написала Фандера под снимком (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).