passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Он родился от любви»: Оксана Фандера поздравила мужа с днем рождения и поделилась его редким фото с детьми

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Оксана и Филипп женаты 29 лет

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Филиппу Янковскому исполнился 51 год.

Оксана Фандера и Филипп Янковский счастливы в браке уже 29 лет. У них растут сын Иван и дочь Елизавета, которые пошли по стопам родителей и знаменитых дедов (Олег Янковский и Олег Фандера были народными артистами СССР и России, - прим. ред.).

Оксана Фандера поет в машине

10 октября Филиппу исполнился 51 год, и Оксана на своей странице в Instagram нежно поздравила супруга, показав его редкое фото с детьми.

«Мой взгляд там, где они касаются друг друга, его кожа существует только там, где они касаются его. Все рождается из малого. Он родился одной осенью, от любви, которая родилась от одного нечаянного прикосновения. И прикосновение стало языком тел в этой стае, не нуждающейся в словах......», - замысловато написала Фандера под снимком (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).

«Нежные, магические, настоящие», «Ой, спасибо огромное, что делитесь с нами своими эмоциями и такими чудными фотографиями!!», «Порода. Красавчики», «Потрясающе! Столько любви и нежности», «Случайно встретила его на улице ...а какая энергетика! И вся семья просто волшебно ! Дай вам Бог всего !!!!», - написали поклонники семьи Янковских под фотографиями.

Напомним, на днях 51-летнюю Оксану Фандеру подписчики раскритиковали за то, что она не закрашивает седину и таким образом портит свою красоту. На выпады хейтеров актриса ответила, что желает оставаться собой и такой, как нравится ей.

Фото и видео: Instagram, Juliya Khanina, Gennadii Usoev, Anatoly Lomokhov/ Global look press

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!