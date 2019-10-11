«Он родился от любви»: Оксана Фандера поздравила мужа с днем рождения и поделилась его редким фото с детьми
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Оксана Фандера и Филипп Янковский счастливы в браке уже 29 лет. У них растут сын Иван и дочь Елизавета, которые пошли по стопам родителей и знаменитых дедов (Олег Янковский и Олег Фандера были народными артистами СССР и России, - прим. ред.).
10 октября Филиппу исполнился 51 год, и Оксана на своей странице в Instagram нежно поздравила супруга, показав его редкое фото с детьми.
«Мой взгляд там, где они касаются друг друга, его кожа существует только там, где они касаются его. Все рождается из малого. Он родился одной осенью, от любви, которая родилась от одного нечаянного прикосновения. И прикосновение стало языком тел в этой стае, не нуждающейся в словах......», - замысловато написала Фандера под снимком (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
«Нежные, магические, настоящие», «Ой, спасибо огромное, что делитесь с нами своими эмоциями и такими чудными фотографиями!!», «Порода. Красавчики», «Потрясающе! Столько любви и нежности», «Случайно встретила его на улице ...а какая энергетика! И вся семья просто волшебно ! Дай вам Бог всего !!!!», - написали поклонники семьи Янковских под фотографиями.
Напомним, на днях 51-летнюю Оксану Фандеру подписчики раскритиковали за то, что она не закрашивает седину и таким образом портит свою красоту. На выпады хейтеров актриса ответила, что желает оставаться собой и такой, как нравится ей.
Фото и видео: Instagram, Juliya Khanina, Gennadii Usoev, Anatoly Lomokhov/ Global look press
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