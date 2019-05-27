«Он абсолютно прав»: Елизавета Боярская защитила отца после скандального интервью

На прошлой неделе в эфире YouTube-шоу «А поговорить?» 69-летний Михаил Боярский позволил себе ряд нелестных высказываний в сторону женщин в целом и своей дочери в частности. Пожилой мужчина назвал себя «сексистом», многие, в том числе и звезды, выразили свое недовольство услышанным. Спустя несколько дней прокомментировала это интервью и сама Елизавета Боярская.

«Пусть он и прокомментирует, а я пойду с детьми играть, потому что он абсолютно прав», — сказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, что отец актрисы заявил, что не в восторге от творчества дочери, а ее главным достижением считает детей — Андрея и Гришу.

Дети, по его мнению, — главное условие «полноценности» женщины. «Я не видел счастливых актрис, даже Быстрицкую взять, — ни детей, ни достойного ухода. Мучения, одиночество», — пояснил артист.