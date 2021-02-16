Оливия Уайлд съехала от экс-возлюбленного к Гарри Стайлсу

День святого Валентина не стал романтичным праздником для голливудской актрисы Оливии Уайлд. Причиной этого стал переезд к новому бойфренду, которым оказался экс-участник группы One Direction Гарри Стайлс. Британское издание Daily Mail запечатлело звезду, когда та с коробками направлялась к новому гнездышку.

Кажется, Уайлд окончательно сожгла все мосты и оборвала связь с экс-женихом Джейсоном Судейкисом. Отношения бывших возлюбленных длились 9 лет, а за время романа у пары появилось на свет двое детей — 6-летний Отис и 4-летняя Дейзи.

Папарацци заметили, как Оливия пакует вещи рядом с домом, в котором они жили с Джейсоном. А после звезда разбирала чемоданы около особняка Гарри Стайлса в Голливуд-Хилс.