Оливия Уайлд съехала от экс-возлюбленного к Гарри Стайлсу
Фото: Global Look Press
День святого Валентина не стал романтичным праздником для голливудской актрисы Оливии Уайлд. Причиной этого стал переезд к новому бойфренду, которым оказался экс-участник группы One Direction Гарри Стайлс. Британское издание Daily Mail запечатлело звезду, когда та с коробками направлялась к новому гнездышку.
Кажется, Уайлд окончательно сожгла все мосты и оборвала связь с экс-женихом Джейсоном Судейкисом. Отношения бывших возлюбленных длились 9 лет, а за время романа у пары появилось на свет двое детей — 6-летний Отис и 4-летняя Дейзи.
Папарацци заметили, как Оливия пакует вещи рядом с домом, в котором они жили с Джейсоном. А после звезда разбирала чемоданы около особняка Гарри Стайлса в Голливуд-Хилс.
Фото: Global Look Press
К слову, актриса подогрела слухи о романе и в своих соцсетях, опубликовав пост и обращение к новому бойфренду. В публикации она поблагодарила его за то, что он согласился на роль второго плана в ее фильме «Не волнуйся, солнышко» и дал возможность актрисе Флоренс Пью проявить себя.
Трудно найти актеров, которые понимают, почему стоит позволить женщине быть в центре внимания. Гарри Стайлс, "наш Джек", не только получил удовольствие от возможности позволить блестящей Флоренс Пью занять центральное место в качестве "нашей Алисы", но и наполнил каждую сцену тонким чувством человечности. Он не обязан был присоединяться к нашему кружку, но он запрыгнул на борт со смирением и милосердием и каждый день поражал нас талантом и теплотой,
— пишет Оливия Уайлд.
Напомним, что ранее свой роман рассекретили Кара Делевинь и Джейден Смит, сын знаменитого актера Уилла Смита.
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Фото: Global Look Press