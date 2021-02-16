Кара Делевинь рассекретила роман с сыном Уилла Смита
Фото: Instagram / @caradelevingne
Британское издание Daily Mail сообщает, что у 28-летней модели Кары Делевинь и 22-летнего Джейдена Смита, сына знаменитого актера Уилла Смита, роман. Пару заметили вовремя свидания на День святого Валентина в Западном Голливуде.
Влюбленные решили провести праздник за романтическим ужином. Джейден сделал Каре сюрприз и подарил огромный букет роз. Влюбленные не стали прятаться от поклонников и папарацци и долго обнимались и целовались у всех на виду.
На свидание модель отправилась в кожаном total black, а рэпер отдал предпочтение casual-стилю.
Как оказалось, Делевинь и Смит дружат уже несколько лет, а теперь их отношения переросли в романтические. Последними отношениями модели был роман со звездой «Милых обманщиц» Эшли Бенсон. Тогда экс-возлюбленные даже тайно поженились в Лас-Вегасе.
Напомним, что ранее Кара Делевинь стала участницей конфликта между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Звезда в компании актрисы и американского изобретателя Илона Маска проводила много времени дома у бывших супругов.
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Фото: Instagram / @caradelevingne, @c.syresmith