Кара Делевинь рассекретила роман с сыном Уилла Смита

Британское издание Daily Mail сообщает, что у 28-летней модели Кары Делевинь и 22-летнего Джейдена Смита, сына знаменитого актера Уилла Смита, роман. Пару заметили вовремя свидания на День святого Валентина в Западном Голливуде.

Влюбленные решили провести праздник за романтическим ужином. Джейден сделал Каре сюрприз и подарил огромный букет роз. Влюбленные не стали прятаться от поклонников и папарацци и долго обнимались и целовались у всех на виду.

На свидание модель отправилась в кожаном total black, а рэпер отдал предпочтение casual-стилю.