Олимпийская чемпионка Загитова провалила ЕГЭ по русскому языку, но поступила на журфак

Еще недавно победительница Олимпийских игр 2018 года фигуристка Алина Загитова обещала выбрать карьеру тренера, а в итоге решила получить образование журналиста. Девушка поступила на журфак Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). При этом она выбрала поступление на договорной основе. Как выяснилось, дорогу на бюджет ей перекрыли плохие результаты выпускных ЕГЭ. По русскому языку она набрала 51 балл, по обществознанию — 44 балла. Эти данные фигурируют в документе, опубликованном на сайте РАНХиГС. Сотрудники журфака уже публикуют фото со знаменитостью.