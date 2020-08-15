Олимпийская чемпионка Загитова провалила ЕГЭ по русскому языку, но поступила на журфак
Фото: Global Look Press
Еще недавно победительница Олимпийских игр 2018 года фигуристка Алина Загитова обещала выбрать карьеру тренера, а в итоге решила получить образование журналиста. Девушка поступила на журфак Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). При этом она выбрала поступление на договорной основе. Как выяснилось, дорогу на бюджет ей перекрыли плохие результаты выпускных ЕГЭ. По русскому языку она набрала 51 балл, по обществознанию — 44 балла. Эти данные фигурируют в документе, опубликованном на сайте РАНХиГС. Сотрудники журфака уже публикуют фото со знаменитостью.
Согласно приказам вуза, стоимость полного обучения на отделении «Журналистика» составит около 1,3 млн рублей. Вся группа Загитовой будет составлена из студентов, поступивших на договорной основе. Учиться Алина собирается очно.
Главным достижением Алины Загитовой является золотая медаль Олимпийских игр 2018 года. В том же году она выиграла Чемпионат Европы. В 2019 году Загитова заняла на европейском чемпионате второе место, зато стала победительницей мирового первенства. Тренируется у Этери Тутберидзе. В 2019 году заявила о паузе в карьере для того, чтобы сосредоточиться на учебе.
_Фото: Kremlin Pool, Maksim Konstantinov, Dmitry Golubovich, Komsomolskaya Pravda, Alexander Kulebyakin/Global Look Press
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