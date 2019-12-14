17-летняя Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры
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Фото: Naoki Morita/AFLO SPORT
Одна из самых известных отечественных спортсменок, 17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о решении взять паузу в карьере. «Я не ухожу, но не буду участвовать в чемпионате России в Красноярске. Хочу пояснить, что не претендую на чемпионат Европы или мира без отбора. Я всегда отбиралась по спортивному принципу. Завершаю ли я карьеру? Нет, я буду продолжать тренироваться у своего тренера и отрабатывать элементы. Пока я не буду соревноваться», — заявила Алина в разговоре с Кириллом Клейменовым в эфире программы «Время» на Первом канале.
При этом Этери Тутберидзе, тренер Загитовой, призналась, что фигуристка озвучивала это желание в течение полутора лет: «Оно не является неожиданным, те полтора года, когда она продолжала соревноваться и бороться, были сложными. Она очень красиво катается и очень красива на льду, так что мы всем тренерским составом пытались убедить ее продолжить. Думаю, это придет к ней само, потому что она не приостанавливает тренировочный процесс, чтобы в любой момент вернуться».
Напомним, Алина Загитова завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 15-летняя Алина за свой яркий и запоминающийся образ для произвольной программы на музыку из балета «Дон Кихот» получила прозвище «Красная балерина». Загитова является первой российской спортсменкой, выигравшей все крупнейшие международные турниры по фигурному катанию.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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