17-летняя Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры

При этом Этери Тутберидзе, тренер Загитовой, призналась, что фигуристка озвучивала это желание в течение полутора лет: «Оно не является неожиданным, те полтора года, когда она продолжала соревноваться и бороться, были сложными. Она очень красиво катается и очень красива на льду, так что мы всем тренерским составом пытались убедить ее продолжить. Думаю, это придет к ней само, потому что она не приостанавливает тренировочный процесс, чтобы в любой момент вернуться».

Напомним, Алина Загитова завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 15-летняя Алина за свой яркий и запоминающийся образ для произвольной программы на музыку из балета «Дон Кихот» получила прозвище «Красная балерина». Загитова является первой российской спортсменкой, выигравшей все крупнейшие международные турниры по фигурному катанию.