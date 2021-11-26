Ольгу Серябкину с новорожденным сыном выписали из роддома

20 ноября подопечная Максима Фадеева впервые стала мамой. У 36-летней Ольги Серябкиной и ее супруга 32-летнего Георгия Начкебия родился сын. Возлюбленные дали ребенку необычное имя — мальчика назвали Лука. Сегодня певицу, известную под псевдонимом Molly, выписали из роддома, об этом она сообщила в своем посте. «Ура! Нас выписали! Какое получилось удивительное приключение — вся эта неделя была невероятной», — написала новоиспеченная мама.

К рождению первенца исполнительница хита «Если ты меня не любишь» подошла ответственно и очень долго и внимательно выбирала роддом. И не прогадала! Специалисты активно помогали певице освоиться и вжиться в свою новую роль. «В роддоме меня не оставили в растерянности, на каждом этапе помогали врачи, акушеры мне, неонатологи моему ребенку. Меня столькому научили — будто персональная школа мам! И учитывая, что это мой первый ребенок, вопросов было миллион!», — делится Серябкина.