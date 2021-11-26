Ольгу Серябкину с новорожденным сыном выписали из роддома
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @seryabkina
20 ноября подопечная Максима Фадеева впервые стала мамой. У 36-летней Ольги Серябкиной и ее супруга 32-летнего Георгия Начкебия родился сын. Возлюбленные дали ребенку необычное имя — мальчика назвали Лука. Сегодня певицу, известную под псевдонимом Molly, выписали из роддома, об этом она сообщила в своем посте. «Ура! Нас выписали! Какое получилось удивительное приключение — вся эта неделя была невероятной», — написала новоиспеченная мама.
К рождению первенца исполнительница хита «Если ты меня не любишь» подошла ответственно и очень долго и внимательно выбирала роддом. И не прогадала! Специалисты активно помогали певице освоиться и вжиться в свою новую роль. «В роддоме меня не оставили в растерянности, на каждом этапе помогали врачи, акушеры мне, неонатологи моему ребенку. Меня столькому научили — будто персональная школа мам! И учитывая, что это мой первый ребенок, вопросов было миллион!», — делится Серябкина.
Также певица поделилась с аудиторией тем, что рождение ребенка именно сейчас стало для нее полнейшей неожиданностью — артистка была уверена, что сын появится на свет через несколько недель. «Это просто удивительно, что еще в прошлую субботу, когда я отправилась в ресторан с друзьями, я не думала, что вернусь домой только сегодня, уже с сыном на руках, и мы будем так счастливы», — рассказывает Molly в посте.
И теперь Серябкина полностью готова вступить в новый этап своей жизни и познать прелести материнства. «За этот период, с момента рождения Луки и до выписки, так много изменилось — будто время разделилось на до и после. Раньше я думала, что как только ребенок родится — можно расслабиться и выдохнуть. На самом деле с появлением малыша все только начинается», — описывает свои эмоции Ольга.
Фото: Instagram, Global Look press