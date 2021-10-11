Ольге Бузовой сделали предложение: кто новый претендент на руку и сердце телеведущей

Съемки шоу, где Бузова выступила в качестве одного из членов жюри, закончились для нее неожиданным и приятным сюрпризом. Во время записи один из участников, музыкант Дмитрий Сивчик, известный под псевдонимом SIVCHIK, вдруг направился в сторону жюри с цветами. Об этом рассказали организаторы в официальном Instagram шоу.

Артист трогательно признался в любви телеведущей, вручил ей букет цветов и сделал предложение — подарил кольцо.

Ольга удивилась, но приняла букет и кольцо.