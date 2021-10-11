Ольге Бузовой сделали предложение: кто новый претендент на руку и сердце телеведущей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press
Съемки шоу, где Бузова выступила в качестве одного из членов жюри, закончились для нее неожиданным и приятным сюрпризом. Во время записи один из участников, музыкант Дмитрий Сивчик, известный под псевдонимом SIVCHIK, вдруг направился в сторону жюри с цветами. Об этом рассказали организаторы в официальном Instagram шоу.
Артист трогательно признался в любви телеведущей, вручил ей букет цветов и сделал предложение — подарил кольцо.
Ольга удивилась, но приняла букет и кольцо.
«Она сказала "Да"!», — написали в Instagram шоу.
Сивчик также признался, что посвятил Ольге свою песню под названием «Кубики рубики».
Хотя кольцо девушка приняла, возможно, чтобы не расстраивать поклонника, стоит напомнить, что сердце Ольги сейчас свободно. Последние отношения телеведущей с блогером Давой закончились скандалом — как признавался Манукян в интервью, она ревновала его к партнерше по шоу «Танцы со звездами» и поставила ультиматум, заставляя отказаться от участия в проекте.
Ранее звезда также была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, который сегодня счастлив в отношениях с Анастасией Костенко, которая ждет от него ребенка.
Фото: Global Look press