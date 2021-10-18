Ольга Спиркина резко высказалась об откровениях Елены Прокловой: «О таких вещах надо молчать»
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Фото: @olga__spirkina
Ольга Спиркина в беседе с изданием «Собеседник» высказала свою точку зрения об откровениях Елены Прокловой — она обвинила в домогательствах Олега Табакова. Спиркина, знавшая обоих, отметила, что была в курсе их романа, но категорически не одобряет поведение Прокловой.
«Я считаю, что это безобразие: дождаться его смерти, а потом отыграться на нем и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой, все всё знали. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом же она не рассказала. О таких вещах надо молчать», — заявила она.
Актриса добавила, что свои собственные тайны и скелеты в шкафу есть у каждого, но их не стоит делать достоянием общественности. Кроме того, она вспомнила Табакова с теплотой, отметив, что он оказал большое влияние на нее.
«Представляете, сколько скелетов у нас в шкафу, а давайте мы все достанем и будем выставлять напоказ. Одно дело — говорить об этом в суде, а другое — ради скандала. Отомстить? Он умер, ты ему больно не сделаешь. Что бы там с Табаковым ни было в моей жизни, я его люблю. Он демонстративно не пришел на мою первую свадьбу в "Табакерке" — у нас с ним были разные отношения. Но он мэтр, гений, мой учитель — не могу объяснить любовь к нему. Я сейчас говорю, и у меня слезы наворачиваются. Он мне дал профессию, взрастил», — с благодарностью отметила она.
Фото: Instagram