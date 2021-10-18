Ольга Спиркина резко высказалась об откровениях Елены Прокловой: «О таких вещах надо молчать»

Ольга Спиркина в беседе с изданием «Собеседник» высказала свою точку зрения об откровениях Елены Прокловой — она обвинила в домогательствах Олега Табакова. Спиркина, знавшая обоих, отметила, что была в курсе их романа, но категорически не одобряет поведение Прокловой.

«Я считаю, что это безобразие: дождаться его смерти, а потом отыграться на нем и сделать себе пиар. Все догадались, конечно, о ком была речь в признании Прокловой, все всё знали. Я, например, знала об их романе, но я знаю также, что он ей и профессионально очень помог, об этом же она не рассказала. О таких вещах надо молчать», — заявила она.