Ольга Серябкина призналась, что сама подтолкнула будущего мужа к помолвке
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Бывшая вокалистка группы Serebro Ольга Серябкина впервые разоткровеничалась о своем супруге и замужестве. Год назад артистка вышла замуж за Георгия Начкебия, который некоторое время выполнял обязанности ее концертного директора. До сих пор Ольга, объявившая в сентябре 2021 года о своей беременности, не распространялась о личной жизни. Однако в интервью для FAMETIME TV выдала несколько секретов.
Оказывается, Георгий и Ольга были знакомы много лет, но общались только в дружеском ключе. Тем не менее между ними существовало доверие, из-за которого Серябкина, уйдя из группы, попросила давнего знакомого взять на некоторое время на себя обязанности ее концертного директора.
Пара начала встречаться примерно за год до свадьбы. Ольга уверяет, что не помнит, когда именно дружба перешла в нечто большее. Но признается, что официального предложения не получала. «Он просто принес кольцо от Tiffany в подарок. А я в шутку выставила руку и спросила, на какой палец надевать. Ну, и он надел на безымянный», — призналась Ольга Серябкина в интервью Лауре Джугелии.
Певица рассказала, что сейчас ее муж занимается разработкой приложений на основе нейронных сетей. Грузин он лишь наполовину, по отцу, а мать у него русская. Серябкина призналась, что очень ценит поддержку супруга в период беременности. Первенец пары вот-вот появится на свет.
Фото и видео: @seryabkina/Instagram