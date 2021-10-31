Ольга Серябкина призналась, что сама подтолкнула будущего мужа к помолвке

Оказывается, Георгий и Ольга были знакомы много лет, но общались только в дружеском ключе. Тем не менее между ними существовало доверие, из-за которого Серябкина, уйдя из группы, попросила давнего знакомого взять на некоторое время на себя обязанности ее концертного директора.

Пара начала встречаться примерно за год до свадьбы. Ольга уверяет, что не помнит, когда именно дружба перешла в нечто большее. Но признается, что официального предложения не получала. «Он просто принес кольцо от Tiffany в подарок. А я в шутку выставила руку и спросила, на какой палец надевать. Ну, и он надел на безымянный», — призналась Ольга Серябкина в интервью Лауре Джугелии.