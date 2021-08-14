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Ольга Орлова удивила фанатов селфи, на котором добавила себе возраста

43-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова решила показать, как она будет выглядеть через несколько десятков лет. Используя программы для обработки изображений, телезвезда Орлова «состарила» себя на современном портрете, а затем поделилась результатами с подписчиками своей официальной страницы в соцсетях. Она добавила, что именно так выглядит на снимках без фильтров. Поклонники ведущей реалити-шоу «Дом-2» отреагировали позитивно.
Ольга Орлова удивила фанатов селфи, на котором добавила себе возраста

Телеведущая Ольга Орлова не раз поднимала в разговорах с поклонниками тему возраста. А на днях 43-летняя знаменитость решила продемонстрировать, как будет выглядеть на пенсии. Ведущая реалити-шоу «Дом-2», используя специальные программы, «состарила» свое изображение. А затем выложила его в соцсети в качестве шутливого ответа на просьбу поделиться снимком без обработки и фильтров.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кадр из сторис Ольги Орловой.

Фото: Instagram

Аудитория певицы и телеведущей отреагировала на ее шутку позитивно, отзывами и комплиментами некоторых подписчиков Ольга Орлова поделилась в сторис.

К слову, Орлову часто критикуют за фотографии «не по возрасту», якобы имеющиеся недостатки фигуры или кожи. Артистка всегда находит, что ответить хейтерам. Например, после критики ее снимка в купальнике Ольга Орлова честно высказалась о возрастных изменениях.

Фото и видео: Instagram

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