Ольга Орлова удивила фанатов селфи, на котором добавила себе возраста
Телеведущая Ольга Орлова не раз поднимала в разговорах с поклонниками тему возраста. А на днях 43-летняя знаменитость решила продемонстрировать, как будет выглядеть на пенсии. Ведущая реалити-шоу «Дом-2», используя специальные программы, «состарила» свое изображение. А затем выложила его в соцсети в качестве шутливого ответа на просьбу поделиться снимком без обработки и фильтров.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Аудитория певицы и телеведущей отреагировала на ее шутку позитивно, отзывами и комплиментами некоторых подписчиков Ольга Орлова поделилась в сторис.
К слову, Орлову часто критикуют за фотографии «не по возрасту», якобы имеющиеся недостатки фигуры или кожи. Артистка всегда находит, что ответить хейтерам. Например, после критики ее снимка в купальнике Ольга Орлова честно высказалась о возрастных изменениях.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram