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Ольга Орлова удивила фанатов селфи, на котором добавила себе возраста

43-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова решила показать, как она будет выглядеть через несколько десятков лет. Используя программы для обработки изображений, телезвезда Орлова «состарила» себя на современном портрете, а затем поделилась результатами с подписчиками своей официальной страницы в соцсетях. Она добавила, что именно так выглядит на снимках без фильтров. Поклонники ведущей реалити-шоу «Дом-2» отреагировали позитивно.