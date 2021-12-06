Ольга Орлова рассказала о реакции сына на ее замужество

5 декабря 44-летняя ведущая телепередачи «Дом-2» сообщила подписчикам своего аккаунта в Instagram радостную новость — она вышла замуж. Однако само событие произошло за пару месяцев до этого, в сентябре. Все это время Ольга Орлова держала факт произошедшего в секрете, как и отношения с Валерием — так зовут нынешнего супруга телеведущей.

Это второе замужество Орловой. До этого она четыре года состояла в браке с российским пловцом Александром Кармановым. В 2001 году у пары родился общий сын Артем. Именно его мнение о данном событии интересовало аудиторию Ольги.