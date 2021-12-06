Ольга Орлова рассказала о реакции сына на ее замужество
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
5 декабря 44-летняя ведущая телепередачи «Дом-2» сообщила подписчикам своего аккаунта в Instagram радостную новость — она вышла замуж. Однако само событие произошло за пару месяцев до этого, в сентябре. Все это время Ольга Орлова держала факт произошедшего в секрете, как и отношения с Валерием — так зовут нынешнего супруга телеведущей.
Это второе замужество Орловой. До этого она четыре года состояла в браке с российским пловцом Александром Кармановым. В 2001 году у пары родился общий сын Артем. Именно его мнение о данном событии интересовало аудиторию Ольги.
После объявления о том, что она с недавних пор является счастливой женой, Ольга устроила интерактив в своем Instagram-аккаунте, где подписчики певицы задавали ей интересующие их вопросы. Некоторые пользователи очень хотели узнать о том, как же 20-летний сын звезды отреагировал на ее нового возлюбленного. Однако все оказалось очень даже радужно. Валерий и Артем отлично поладили друг с другом, и сын искренне за нее рад. «У них прекрасные отношения», — ответила российская эстрадная певица своим поклонникам.
Фото: Instagram, Global Look press