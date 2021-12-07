Ольга Орлова откровенно рассказала о жизни с мужем, которого долго скрывала от посторонних

В беседе с поклонниками ведущая «Дома-2» откровенно рассказала о новом муже, которого прятала от посторонних глаз. Их знакомство произошло в ресторане. Валерий узнал в девушке за соседним столиком певицу и из-за этого долго не решался подойти к ней. И все же через 1,5 часа, когда подруга Орловой отлучилась, он осмелился и сделал шаг, изменивший их судьбу.

Ольга также рассказала, что новоиспеченный муж на 10 лет старше нее. На вопрос, важна ли для нее внешность мужчины, Орлова откровенно ответила: человек должен быть опрятным и ухоженным.

Пока молодожены живут в доме Ольги, но скоро переедут в новый строящийся дом. Также она призналась, что за два года ни разу не ругалась с любимым — попросту нет повода. «Мы слишком долго друг друга искали», — отметила она.

Напомним, что брак для Ольги Орловой стал вторым. У нее есть взрослый сын Артем, который быстро нашел общий язык с избранником матери.