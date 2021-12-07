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Ольга Орлова откровенно рассказала о жизни с мужем, которого долго скрывала от посторонних

На днях экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова призналась, что в сентябре вышла замуж. До этого она упоминала, что счастлива в отношениях с мужчиной, о котором долго мечтала. Но теперь звезда решила раскрыть все карты. И, конечно, поклонники забросали ее вопросами об избраннике. На них певица и телеведущая ответила в социальной сети.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Орлова

Фото: www.instagram.com/olgaorlova1311

Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия, с которым до свадьбы была знакома ровно два года. Певица в одном из недавних интервью обмолвилась, что она счастлива, потому что встретила мужчину, о котором давно грезила. «Я его себе намечтала», — уверенно заявляла она.

И спустя два года, в день знакомства, влюбленные вдвоем отправились в загс.

В беседе с поклонниками ведущая «Дома-2» откровенно рассказала о новом муже, которого прятала от посторонних глаз. Их знакомство произошло в ресторане. Валерий узнал в девушке за соседним столиком певицу и из-за этого долго не решался подойти к ней. И все же через 1,5 часа, когда подруга Орловой отлучилась, он осмелился и сделал шаг, изменивший их судьбу.

Ольга также рассказала, что новоиспеченный муж на 10 лет старше нее. На вопрос, важна ли для нее внешность мужчины, Орлова откровенно ответила: человек должен быть опрятным и ухоженным.

Пока молодожены живут в доме Ольги, но скоро переедут в новый строящийся дом. Также она призналась, что за два года ни разу не ругалась с любимым — попросту нет повода. «Мы слишком долго друг друга искали», — отметила она.

Напомним, что брак для Ольги Орловой стал вторым. У нее есть взрослый сын Артем, который быстро нашел общий язык с избранником матери.

Фото и видео: Instagram

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