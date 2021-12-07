Ольга Орлова откровенно рассказала о жизни с мужем, которого долго скрывала от посторонних
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Фото: www.instagram.com/olgaorlova1311
Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия, с которым до свадьбы была знакома ровно два года. Певица в одном из недавних интервью обмолвилась, что она счастлива, потому что встретила мужчину, о котором давно грезила. «Я его себе намечтала», — уверенно заявляла она.
И спустя два года, в день знакомства, влюбленные вдвоем отправились в загс.
В беседе с поклонниками ведущая «Дома-2» откровенно рассказала о новом муже, которого прятала от посторонних глаз. Их знакомство произошло в ресторане. Валерий узнал в девушке за соседним столиком певицу и из-за этого долго не решался подойти к ней. И все же через 1,5 часа, когда подруга Орловой отлучилась, он осмелился и сделал шаг, изменивший их судьбу.
Ольга также рассказала, что новоиспеченный муж на 10 лет старше нее. На вопрос, важна ли для нее внешность мужчины, Орлова откровенно ответила: человек должен быть опрятным и ухоженным.
Пока молодожены живут в доме Ольги, но скоро переедут в новый строящийся дом. Также она призналась, что за два года ни разу не ругалась с любимым — попросту нет повода. «Мы слишком долго друг друга искали», — отметила она.
Напомним, что брак для Ольги Орловой стал вторым. У нее есть взрослый сын Артем, который быстро нашел общий язык с избранником матери.
Фото и видео: Instagram