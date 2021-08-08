Ольга Орлова — о выкидыше: «Знаю об этом не понаслышке»

— написала Ольга Орлова в сторис. Певица не стала конкретизировать, когда она пережила такой опыт. В 2010-м году ходили слухи о том, что она встречается с режиссером Ренатом Давлетьяровым. Тогда же появились неподтвержденные сведения о ее беременности и о том, что она будучи на 6-м месяце ушла от возлюбленного. Орлова и Давлетьяров не комментировали эти сообщения.

Отметим, что Ольга Орлова воспитывает единственного наследника — сына от романа с бизнесменом Александром Кармановым. Они начали встречаться в 2000 году, через год родился их первенец, а в 2004 пара рассталась. Сейчас телеведущая состоит в отношениях с предпринимателем, имени которого не называет. Но недавно Ольга Орлова все-таки немного рассказала о нем.