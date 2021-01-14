Ольга Кабо в кринолине и перьях похвасталась тонкой талией: «Маркиза-красавица»
Фото: www.instagram.com/kabo_olga/
Ольга Кабо поразила поклонников шикарной тонкой талией, опубликовав элегантный сценический образ для спектакля в винтажном платье с фижмой и корсетом. Роскошный наряд с открытыми плечами подчеркивает пышные формы актрисы.
На голове Ольги изысканный головной убор из черных перьев, яркий макияж делает акцент на глаза.
«Великолепные платья Франции 18 века, с фижмами и корсетами, меня очень вдохновляют! Вот, объём моей талии в образе маркизы де Мертей, скованной жестким корсетом, составляет 65 см! Так что перед спектаклем- 3 дня диеты! Вот, и держусь в формат», — рассказала актриса.
Поклонники не скупились на комплименты для звезды, называя ее королевой красоты, дивой и богиней. Поклонники сошлись на том, что сценический наряд сделал актрису особенно обворожительной.
Ранее Ольга опубликовала уютное семейное фото со своими детьми. Поклонники в один голос отметили, что за прошедшие годы актриса совсем не изменилась, и ее старшая дочка Татьяна похожа на нее буквально как две капли воды.
Фото и видео: Instagram Ольги Кабо
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