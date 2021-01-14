Ольга Кабо в кринолине и перьях похвасталась тонкой талией: «Маркиза-красавица»

Поклонники не скупились на комплименты для звезды, называя ее королевой красоты, дивой и богиней. Поклонники сошлись на том, что сценический наряд сделал актрису особенно обворожительной.

Ранее Ольга опубликовала уютное семейное фото со своими детьми. Поклонники в один голос отметили, что за прошедшие годы актриса совсем не изменилась, и ее старшая дочка Татьяна похожа на нее буквально как две капли воды.