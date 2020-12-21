Ольга Кабо поделилась архивным фото со своими детьми: «Изменился только Витюша»
Фото: www.instagram.com/kabo_olga/?hl=ru
Ольга Кабо поделилась в своем микроблоге очень теплой архивной фотографией. На снимке совсем еще молодая актриса в светлом плате позирует вместе со своими детьми, дочкой Таней и сыном Виктором около новогодней елочки.
Сын Ольги на фото совсем маленький — там ему всего 8 месяцев.
«Этой фотографии ровно 8 лет. Это была первая фотосессия моего сына. И ему было на тот момент 5 месяцев! Очень трогательное фото», — пишет Ольга. «С тех пор много воды утекло! Виктор уже второклассник, Татьяна учится на магистратуре МГУ (психологический и философский факультеты). Одно неизменно- мы вместе, и мы очень близки... Дети-моя сила, моя жизнь... Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Пусть он будет счастливым и здоровым!».
Подписчики заявили, что с тех пор изменился только Виктор — а Ольга и ее дочка все такие молодые и прекрасные:
«Какие милые! И изменился только Витюша! А вы такие же!», «Вы удивительная женщина! Повезло детям с мамой», «Какое фото красивое, а Вы, Оленька, и не изменились. Очень люблю Вас и Ваших деток. С такой мамой как Вы как за каменной стеной, здоровья Вам , крепкой семьи и просто женского счастья», «Ольга, какие у вас красивые дети, все в маму-красавицу!», «Ольга, Вы такая нежная и одновременно сильная».
Ранее Ольга порадовала подписчиков очень нежными и романтичными кадрами, где актриса позирует с букетом мимозы.
Фото и видео: Instagram Ольги Кабо
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