Ольга Кабо поделилась архивным фото со своими детьми: «Изменился только Витюша»

Ольга Кабо поделилась в своем микроблоге очень теплой архивной фотографией. На снимке совсем еще молодая актриса в светлом плате позирует вместе со своими детьми, дочкой Таней и сыном Виктором около новогодней елочки.

Сын Ольги на фото совсем маленький — там ему всего 8 месяцев.

«Этой фотографии ровно 8 лет. Это была первая фотосессия моего сына. И ему было на тот момент 5 месяцев! Очень трогательное фото», — пишет Ольга. «С тех пор много воды утекло! Виктор уже второклассник, Татьяна учится на магистратуре МГУ (психологический и философский факультеты). Одно неизменно- мы вместе, и мы очень близки... Дети-моя сила, моя жизнь... Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! Пусть он будет счастливым и здоровым!».