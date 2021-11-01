passion.ru
1 мин.

Ольга Кабо впервые высказалась о смерти своего отца

Утрата близкого человека стала большим ударом для артистки — долгое время она не комментировала это. Она признается, что до сих пор не может прийти в себя после этого события. В горе звезду активно поддержали близкие и коллеги.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ольга Кабо с сыном

Фото: @kabo_olga

Ольга Кабо впервые высказалась о смерти своего отца — родитель актрисы скончался в мае этого года. Это событие для звезды оказалось очень тяжелым, и она признается, что до сих пор не может оправиться от него.

«Он с нами. Это было очень болезненное событие в нашей семье. Но жизнь идет, мы его помним и любим, мама с нами. Спасибо всем большое за память», — сказала она в эфире передачи на телеканале «Россия-1».

Она добавила, что в этот непростой момент ее очень поддержали коллеги, среди которых Иннокентий Смоктуновский:

«Когда съемки закончились, он по-отечески меня обнял и сказал: "Ольга, никогда не бойся горы. Какой бы высокой ни была вершина, ты должна иметь в себе силу преодолеть ее"», — признается артистка.

Сейчас артистка живет вместе со своей мамой — родительнице исполнилось 77 лет, а также со своими детьми, дочерью и маленьким сыном. Детей Кабо воспитывает сама, со своим бывшим мужем артистка в разводе.