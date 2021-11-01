Ольга Кабо впервые высказалась о смерти своего отца
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Фото: @kabo_olga
Ольга Кабо впервые высказалась о смерти своего отца — родитель актрисы скончался в мае этого года. Это событие для звезды оказалось очень тяжелым, и она признается, что до сих пор не может оправиться от него.
«Он с нами. Это было очень болезненное событие в нашей семье. Но жизнь идет, мы его помним и любим, мама с нами. Спасибо всем большое за память», — сказала она в эфире передачи на телеканале «Россия-1».
Она добавила, что в этот непростой момент ее очень поддержали коллеги, среди которых Иннокентий Смоктуновский:
«Когда съемки закончились, он по-отечески меня обнял и сказал: "Ольга, никогда не бойся горы. Какой бы высокой ни была вершина, ты должна иметь в себе силу преодолеть ее"», — признается артистка.
Сейчас артистка живет вместе со своей мамой — родительнице исполнилось 77 лет, а также со своими детьми, дочерью и маленьким сыном. Детей Кабо воспитывает сама, со своим бывшим мужем артистка в разводе.