Ольга Кабо впервые высказалась о смерти своего отца — родитель актрисы скончался в мае этого года. Это событие для звезды оказалось очень тяжелым, и она признается, что до сих пор не может оправиться от него.

«Он с нами. Это было очень болезненное событие в нашей семье. Но жизнь идет, мы его помним и любим, мама с нами. Спасибо всем большое за память», — сказала она в эфире передачи на телеканале «Россия-1».