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Ольга Кабо показала подросшего сына от экс-супруга миллионера

53-летняя заслуженная артистка России Ольга Кабо после развода с бизнесменом Николаем Разгуляевым воспитывает их общего сына Виктора. Летом мальчику исполнилось 9 лет. Актриса поделилась снимком заметно возмужавшего наследника на своей странице в Instagram.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Кабо с детьми

Фото: @kabo_olga/Instagram

Ольга опубликовала фото на котором позирует с 23-летней дочерью Татьяной от первого брака и сыном Виктором.

«Семейная суббота… Так редко собираемся вместе. А сегодня и повод прекрасный — снялись вместе в любимой программе на канале Россия 1», — подписала снимок Кабо.

Сын Ольги Кабо поздравляет родителей

Николай Разгуляев и Ольга Кабо развелись в 2020 году после 11 лет брака. Актриса отмечала, что возлюбленный не был готов к рождению ребенка и его пугала ответственность из-за солидного возраста обоих супругов. На момент появления сына Кабо было 43 года, а ее мужу 53.

«Когда я сказала мужу, что уже на 6-й неделе, он просто встал и молча ушел. Если бы была дверь, он бы ей хлопнул», — рассказывала Ольга в программе «Судьба человека» на канале Россия 1.

Фото и видео: Instagram