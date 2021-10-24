Ольга Кабо показала подросшего сына от экс-супруга миллионера
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kabo_olga/Instagram
Ольга опубликовала фото на котором позирует с 23-летней дочерью Татьяной от первого брака и сыном Виктором.
«Семейная суббота… Так редко собираемся вместе. А сегодня и повод прекрасный — снялись вместе в любимой программе на канале Россия 1», — подписала снимок Кабо.
Николай Разгуляев и Ольга Кабо развелись в 2020 году после 11 лет брака. Актриса отмечала, что возлюбленный не был готов к рождению ребенка и его пугала ответственность из-за солидного возраста обоих супругов. На момент появления сына Кабо было 43 года, а ее мужу 53.
«Когда я сказала мужу, что уже на 6-й неделе, он просто встал и молча ушел. Если бы была дверь, он бы ей хлопнул», — рассказывала Ольга в программе «Судьба человека» на канале Россия 1.
Фото и видео: Instagram