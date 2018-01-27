50-летняя Ольга Кабо поделилась личными переживаниями.

Сегодня, 28 января, Ольга Кабо принимает поздравления: ей исполнилось 50. Актриса признается, что лишь недавно стала по-настоящему радоваться жизни.

«Учусь жить сегодняшним днем. <...> Если раньше казалось, что главное еще впереди, то сегодня я уверена: самое прекрасное — то, что происходит со мной сейчас», — призналась она в разговоре с редактором журнала «СтарХит».

К новой цифре в личном календаре Ольна относится спокойно: «Возраста как такового не чувствую, просто наслаждаюсь вкусом жизни. И советую всем ровесницам не стесняться морщинок, ведь в них наша женская история. Прав был Оскар Уайльд: "Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать некрасивых эмоций". А от себя добавлю — и мыслей. Поэтому стараюсь просыпаться с улыбкой, а перед сном благодарить Бога за подаренный день».

В карьере актриса переживает очередной взлет: постоянно гастроли, съемки, для семьи остается совсем немного времени. «Перед семьей, конечно, испытываю комплекс вины, поэтому отказываю себе в полноценном отдыхе, недосыпаю, с самолета мчусь в садик забрать Витюшу, а после сложной съемочной смены стараюсь успеть на концерт к Танечке».

«У меня есть путеводная звезда, достойный пример – моя мама Аида Николаевна. Она трудилась большим начальником на телевидении, много работала и редко бывала дома. Зато если у нее случался выходной, всецело принадлежала мне. Зная, что предстоит свободный день, я заранее делала уроки, убиралась в комнате, чтобы ни на что не отвлекаться и вволю наслаждаться общением. Мама всегда придумывала что-то потрясающее – цирк, прогулки, кафешки…», — поведала звезда.

«Из маленьких радостей и рождается настоящее, всеобъемлющее счастье», — уверена Кабо.

Фото: globallookpress