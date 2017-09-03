На днях Ольга Кабо улетела в Анапу вместе с пятилетним сыном Виктором. Оттуда актриса делится яркими фото и видео, показывая, как проходит их отдых.

Так, накануне Ольга опубликовала в своем блоге снимок, на котором во всей красе продемонстрировала стройную фигуру в бикини. Оказалось, что на отдыхе Кабо времени зря не теряет и успевает проходить оздоровительные процедуры. Одной из таких стал душ Шарко, который улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, стимулирует работу сосудов, а также выводит из организма все шлаки.

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga) Сен 3 2017 в 3:32 PDT

После того, как актриса прошла процедуру, она решила насладиться купанием в Черном море и опубликовала видео, в котором снова похвасталась роскошными формами.