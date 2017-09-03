49-летняя Ольга Кабо демонстрирует неувядающую молодость и безупречную фигуру в бикини
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На днях Ольга Кабо улетела в Анапу вместе с пятилетним сыном Виктором. Оттуда актриса делится яркими фото и видео, показывая, как проходит их отдых.
Так, накануне Ольга опубликовала в своем блоге снимок, на котором во всей красе продемонстрировала стройную фигуру в бикини. Оказалось, что на отдыхе Кабо времени зря не теряет и успевает проходить оздоровительные процедуры. Одной из таких стал душ Шарко, который улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, стимулирует работу сосудов, а также выводит из организма все шлаки.
После того, как актриса прошла процедуру, она решила насладиться купанием в Черном море и опубликовала видео, в котором снова похвасталась роскошными формами.
«Счастье есть», — написала она.
Поклонники осыпали Ольгу комплиментами, отметив ее стройную фигуру и неувядающую красоту: «Фигура богини», «Русалка бегущая по волнам», «Афродита», «Прелестная», «Оля, вы прекрасны, много лет вами восхищаюсь», «После душа Шарко порхаете как бабочка, Ольга!»
Фото: instagram