Ольга Бузова посчитала, что ее соведущие по программе «Бабий бунт» Юлия Барановская и Софико Шеварднадзе неуважительно к ней относятся, и покинула съемочную площадку.

Ведущими нового шоу «Бабий бунт» на Первом канале стали Юлия Барановская, Софико Шеварднадзе, Татьяна Васильева, Елена Абитаева и Ольга Бузова. Девушки должны обсуждать в эфире последние новости и высказывать свое недовольство происходящим в мире. Однако, как выяснилось, бунт у ведущих возможен и на съемочной площадке. Так, в Сети появился ролик о нелегких рабочих буднях девушек. Судя по записи, Юлия Барановская и Софико Шеварднадзе очень увлеклись обсуждением отношений президента США Дональда Трампа с его женой Меланией и не дали высказать свое мнение Ольге Бузовой, чем страшно ее обидели.

«Да что же это такое, мне позволят говорить или нет? У нас что, только две ведущие — Барановская и Софико? Почему вы все время меня перебиваете? Мы либо работаем вместе, либо мне это не надо. Давайте вы будете работать втроем, и рейтинги тут сразу упадут. Нет, я не вернусь! Мне это не надо», — заявила Ольга и покинула студию.