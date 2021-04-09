Ольга Бузова рассказала о потере голоса на фоне стресса
Фото: Instagram/@buzova86
Как уточнила звезда, в последнее время она испытала много стресса. Бузова поспешила успокоить фанатов. По ее словам, когда она нервничает, то это проявляется в голосе. «Я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни, особенно завтра, потому что завтра мы играем спектакль», - сказала она.
О состоянии своего здоровья она высказалась после того, как опубликовала фото с капельницей. В ответ поклонники стали переживать за знаменитость и принялись задавать вопросы. Бузова подчеркнула, что вовремя спохватилась и вызвала специалиста.
Ранее телеведущую довели до истерики на премии «ЖАРА Music Awards» вопросами о Даве. Причиной стала перепалка с Ксенией Собчак. Та спросила у Филиппа Киркорова про бывшего возлюбленного Ольги.
Несмотря на то, что внешне Ольга не выдала эмоций, за кулисами она не сдержалась и расплакалась. Источники, близкие к звезде, уточнили, что Бузова пришла на церемонию в прекрасном настроении, которое ей испортили. Вопросы ранили певицу, которая до сих пор переживает разрыв. Бузова и Дава расстались в январе 2021 года после полутора лет отношений.
Фото: Instagram/@buzova86
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