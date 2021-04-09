Ольга Бузова рассказала о потере голоса на фоне стресса

Как уточнила звезда, в последнее время она испытала много стресса. Бузова поспешила успокоить фанатов. По ее словам, когда она нервничает, то это проявляется в голосе. «Я сразу начинаю себя плохо чувствовать и теряю голос. А мне голос нужен вообще по жизни, особенно завтра, потому что завтра мы играем спектакль», - сказала она.

О состоянии своего здоровья она высказалась после того, как опубликовала фото с капельницей. В ответ поклонники стали переживать за знаменитость и принялись задавать вопросы. Бузова подчеркнула, что вовремя спохватилась и вызвала специалиста.