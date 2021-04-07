Ольга Бузова объяснила срыв на премии «ЖАРА Music Awards»

Ольга Бузова в беседе с изданием Teleprogramma объяснила свой срыв на премии «ЖАРА Music Awards», из-за которого она покинула зал.

Причиной стала перепалка с Ксенией Собчак. Та спросила у Киркорова про Даву.

Телеведущая завела с ним разговор о Даве, с которым Бузова недавно рассталась.

«Скажи мне, Филипп, зачем ты общаешься с Давой? Он тебе хоть за пиар платит?», — спросила она его. Беседу звезд подхватила Бузова: «Да, что он скажет тебе после того, как увидит, что ты меня обнимаешь?». На это Киркоров заявил: «Он будет рад за друга. Он мой друг». Бузову разговоры про бывшего расстроили.

«Почему меня все время спрашивают про Даву. Я уже и так ухожу от ответа, и эдак — но меня заваливают вопросами о нем».

Сама Бузова посоветовала Ксении немного поучиться такту, но, судя по всему, она не в обиде на телеведущую.

«Ей нужно поучиться такому понятию, как женская солидарность, — отметила Ольга Бузова. — А вообще, Ксения Собчак — шикарная женщина».

Самой Собчак сейчас приходится, судя по всему, непросто — ходят слухи о проблемах с мужем Константином Богомоловым, материальных сложностях. Возможно, Бузова не стала громко критиковать коллегу именно из-за пресловутой солидарности.