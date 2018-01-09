Бывшая жена отнеслась к женитьбе Дмитрия Тарасова с юмором.

«Прекрасный вечер в компании Достоевского. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Федора Михайловича "Идиот" о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье. А что вы любите из Достоевского?» — написала она несколько минут назад в блоге.

После того как Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали фотографии со свадьбы , публика с нетерпением ждала реакции Ольги Бузовой. В ночи 31-летняя звезда удивила всех: она отнеслась к свадьбе бывшего мужа с юмором.

«Ахахахаххахахахаххахахахахахах», «Как можно не любить Ольгу», «Буууузова)))) Огонь просто», «Молодец жжешь», «Шикарно! Тонкий намек», «Шутка засчитана», «Аха, супер! А я думала какая будет реакция, это самая лучшая!!! Оля, Вы красава», — восхищены фолловеры.

Вряд ли новость, которая застала Ольгу, скорее всего, за шопингом, сильно огорчила ее. Весь день в «сториз» она публиковала радостные снимки: радовалась новой прическе, солнышку. А вечером устроила спонтанный шопинг. «Я заехала за одними шлепками. Мне нужны были новые шлепки, потому что я в последний раз отдыхала два года назад и у меня все старое. Но что-то пошло не так, и выяснилось, что у меня вообще ничего нет», — объяснила она.

«Вот девочки какие девочки! Стоило что-то купить — и уже сразу такое настроение хорошее. Мои друзья и семья моя знают, что мне как раз таки на себя всегда жалко, я люблю зарабатывать, но тратить на себя я не умею. Я могу все для других, но не для себя. Собственно говоря поэтому решила немножко себя порадовать, хотя по большому счету ничего такого глобального я не купила. Шлепки, очки, крем для загара, сумочку», — щебечет звезда.

Сейчас Оля собирает вещи, готовясь к путешествию, и хвастается букетом. «Мужчины, дарите девушкам цветы, это так приятно», — призналась она.