Ольга Бузова примерила радужное каре и кукольный макияж
Фото: www.instagram.com/buzova86/?hl=ru
Ольга Бузова насладилась долгожданным отдыхом на Мальдивах в компании своего возлюбленного Давы, вместе с которым они создали настоящую интригу, — и даже устроили свадебную церемонию. Теперь Бузова вернулась к работе и уже опубликовала в своем Instagram новый яркий образ. В ближайшее время телеведущая готова приступить к работе над совместным с бывшей коллегой Ксенией Бородиной шоу «Бородина против Бузовой», которое будет выходить на телеканале «ТНТ».
Певица примерила парик с ярким радужным каре и сделала необычный разноцветный макияж, с которым стала напоминать куклу Барби, — стилисты использовали розовые тени и сделали ей большие небесно-голубые стрелки, на губах помада мягкого розового оттенка.
Поклонники оценили образ, отметили, что ей идет, и добавили, что Бузова в таком виде напоминает сказочного персонажа. Некоторые, однако, отметили, что такой имидж выглядит искусственным, и свой цвет волос в сочетании с естественным макияжем подходит певице больше.
Ранее поклонники осудили Бузову за спорную фотографию. Певица опубликовала снимок в купальнике из отпуска в неудачном ракурсе, и подписчики сочли, что такие кадры выкладывать не стоит.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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