Ольга Бузова примерила радужное каре и кукольный макияж

Ольга Бузова насладилась долгожданным отдыхом на Мальдивах в компании своего возлюбленного Давы, вместе с которым они создали настоящую интригу, — и даже устроили свадебную церемонию. Теперь Бузова вернулась к работе и уже опубликовала в своем Instagram новый яркий образ. В ближайшее время телеведущая готова приступить к работе над совместным с бывшей коллегой Ксенией Бородиной шоу «Бородина против Бузовой», которое будет выходить на телеканале «ТНТ».

Певица примерила парик с ярким радужным каре и сделала необычный разноцветный макияж, с которым стала напоминать куклу Барби, — стилисты использовали розовые тени и сделали ей большие небесно-голубые стрелки, на губах помада мягкого розового оттенка.