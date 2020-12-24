Настя Каменских сменила имидж и примерила на себя необычный образ: «Крутая»

Певица Настя Каменских перед Новым годом решила попробовать необычный образ и заплела волосы в огромные толстые косы. Их она уложила на затылке, а в саму прическу вплела огромные кольца.

«Мое постоянство — в постоянных трансформациях. В познании себя и своих граней, открытости ко всему новому! Или даже в перестановке дома или смене прически! Ведь новый опыт и новые впечатления очень вдохновляют! Каждый день мы можем пробовать что-то новое и открывать для себя все больше и больше мира снаружи и мира внутри нас!», — пишет Каменских и интересуется мнением своих подписчиков о новой прическе. «А вообще, просто хотела показать вам свою новую прическу! Как вам?».

Подписчики к новому образу Анастасии отнеслись несколько настороженно:

«Настя, твоя фишка это кудряшки... а это слизано у Саниной... не в обиду», «Узбечка», «Настенька, оно тебе надо?», «Крутая», «Просто вау», «Красоточка», «Класс, тебе идет».

Это уже не первые изменения от Насти за последнее время — ранее Каменских похвасталась заметно постройневшей фигурой.