Ольга Бузова взбудоражила Сеть округлившимся животом: «Я беременна!»

Как выяснилось, это фото – задание баттла, который устроили Ольга и ее возлюбленный Давид Манукян. Певица и блогер дают друг другу задания, о выполнении которых должны «отчитаться» в социальных сетях. Так, Ольга уже порезала самую дорогую сумку из своего гардероба, изобразила беременность, спрятав подушку под платье, а Давид удалил свой аккаунт в популярной компьютерной игре и попытался трижды проговорить скороговорку, наполнив рот кетчупом и майонезом.

А как вы развлекаетесь во время самоизоляции?