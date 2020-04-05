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Ольга Бузова взбудоражила Сеть округлившимся животом: «Я беременна!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова и Давид Манукян

Фото: Instagram Давида Манукяна

Певица и телеведущая сообщила, что больше не может это скрывать.

34-летняя Ольга Бузова поделилась с фолловерами фото с округлившимся животом: «Я БЕРЕМЕННА!! Мы не можем это больше скрывать! @dava_m , теперь ты обязан на мне жениться 😈👊🏻».

Многие подписчики поспешили поздравить поющую телеведущую с грядущим пополнением, но не все ей поверили.

«Это жееееесть», — прокомментировал снимок PR-директор Ольги Антон Богословский.

«Остались дома🙈😂один теперь лысый, другая беременная😂делаем ставки-из карантина они оба выйдут в ЗАГС», «А вдруг потом окажется что она реально беременна , но на маленьком сроке», «🤰🏻🏀🧸8 месяц уже !!!!», «Очень смешно читать тех, кто рили поверил», «Кайфовая беременяшка !!! Я бы рада была видеть такие фотографии каждый день!», «Она не беременна. Это батл», «Офигеть, как живот быстро вырос😂смотрела прямой эфир, живота не было😂растёт не по годам, а по часам», — пишут фолловеры.

Как выяснилось, это фото – задание баттла, который устроили Ольга и ее возлюбленный Давид Манукян. Певица и блогер дают друг другу задания, о выполнении которых должны «отчитаться» в социальных сетях. Так, Ольга уже порезала самую дорогую сумку из своего гардероба, изобразила беременность, спрятав подушку под платье, а Давид удалил свой аккаунт в популярной компьютерной игре и попытался трижды проговорить скороговорку, наполнив рот кетчупом и майонезом.

А как вы развлекаетесь во время самоизоляции?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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