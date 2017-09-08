Ольга Бузова откровенно о предательстве: «Я знаю, как "подруги" суют руки в штаны к твоему мужу»
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Ольга Бузова продолжает покорять музыкальный олимп, записывая новые треки, выпуская клипы и помогая людям найти свою любовь на «Доме-2».
Сейчас в жизни певицы и ведущей работа стоит на первом месте. По словам звезды, перспектива остаться в одиночестве ее совсем не пугает.
«Я могу заниматься саморазвитием и работой столько, сколько захочу, и никто ничего не скажет. Возможно, так будет еще очень долго…», — рассказала она в интервью порталу «СтарХит».
Как призналась Бузова, сейчас ее планка в выборе мужчины достаточно высока. Ей нужен не «хлюпик», а человек с сильным характером, который будет безоговорочно доверять и поддерживать все ее начинания.
«Однажды я уже была готова от всего отказаться в пользу семьи. В итоге мужчина ушел, а кормить себя приходится самой. Ну, ничего – урок извлекла, пелена с глаз спала, голова вернулась на место», — заявила она.
После оглушительного успеха на музыкальном поприще Ольга стала получать массу негативной критики как со стороны пользователей Сети, так и от коллег по цеху: «Так уж получилось, что нет людей, которые относятся ко мне равнодушно – либо любят, либо ненавидят. Но таков нынешний мир, и я его приняла».
То же самое произошло и в кругу друзей. Как призналась Бузова, со временем часть подруг отсеялась, многие отвернулись от нее, поэтому открываться перед новыми людьми она пока не готова. «Я знаю, как "подруги" суют руки в штаны к твоему мужу. Прошла через все», — заключила она.
Фото: instagram