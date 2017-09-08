Ольга Бузова продолжает покорять музыкальный олимп, записывая новые треки, выпуская клипы и помогая людям найти свою любовь на «Доме-2».

Сейчас в жизни певицы и ведущей работа стоит на первом месте. По словам звезды, перспектива остаться в одиночестве ее совсем не пугает. «Я могу заниматься саморазвитием и работой столько, сколько захочу, и никто ничего не скажет. Возможно, так будет еще очень долго…», — рассказала она в интервью порталу «СтарХит».

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 11 2017 в 9:22 PDT

Как призналась Бузова, сейчас ее планка в выборе мужчины достаточно высока. Ей нужен не «хлюпик», а человек с сильным характером, который будет безоговорочно доверять и поддерживать все ее начинания. «Однажды я уже была готова от всего отказаться в пользу семьи. В итоге мужчина ушел, а кормить себя приходится самой. Ну, ничего – урок извлекла, пелена с глаз спала, голова вернулась на место», — заявила она.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 8 2017 в 6:29 PDT